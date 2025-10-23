Kofeina zwiększa wydolność organizmu i poprawia wentylację płuc podczas wysiłku fizycznego. Nowe dane

Najnowsze badanie wskazuje, że kofeina może skutecznie wspierać wydolność fizyczną i zmniejszać odczucie zmęczenia podczas wysiłku w trudnych warunkach, np. wysokiej temperatury. W eksperymencie sportowcy, którzy przyjęli ją przed intensywnym treningiem, osiągali wyższe wyniki w porównaniu do grupy placebo, co wskazuje na poprawę zarówno realnej wydolności organizmu, jak i subiektywnej energii.

Badania pokazują, że zarówno umiarkowana (3 mg/kg), jak i wyższa (6 mg/kg) dawka kofeiny zwiększa wydolność organizmu i poprawia wentylację płuc – uczestnicy, którzy ją przyjmowali, byli w stanie ćwiczyć dłużej, a ich oddech był głębszy i bardziej efektywny. Zwiększona wentylacja płuc pozwalała lepiej dostarczać tlen do pracujących mięśni. Najsilniejszy efekt zaobserwowano przy wyższej dawce. W badaniu wykazano, że kofeina w dawce 6 mg/kg ciała zwiększyła wydolność fizyczną o około 7 proc. w porównaniu z placebo.

Kofeina wpływa na percepcję wysiłku

Dodatkowo uczestnicy badania zgłaszali mniejsze poczucie zmęczenia, co sugeruje, że kofeina nie tylko wpływa na procesy fizjologiczne, ale również na percepcję wysiłku. Oznacza to, że osoby suplementujące kofeinę mogą utrzymywać wysoką intensywność aktywności przez dłuższy czas, z mniejszym dyskomfortem i większą efektywnością, co ma znaczenie nie tylko w sporcie wyczynowym, lecz także rekreacyjnym.

Źródło kofeiny w wygodnej formie

Kofeina może być prostym sposobem na poprawę wydolności, a także skutecznym wsparciem w utrzymaniu motywacji do aktywności fizycznej, szczególnie w okresie jesiennym, gdy energia często spada. Zawarta jest nie tylko w kawie czy napojach energetycznych, lecz także rozpuszczalnych w wodzie kapsułkach.