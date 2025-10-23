Kofeina zwiększa wydolność organizmu i poprawia wentylację płuc podczas wysiłku fizycznego. Nowe dane
Wyniki nowego badania pokazują, że kofeina w dawkach 3 oraz 6 mg/kg znacząco może poprawiać wydolność organizmu i zmniejszać poczucie zmęczenia w trakcie intensywnej aktywności fizycznej. Badani, którzy ją przyjmowali, osiągali lepsze wyniki niż grupa placebo. Poprawie ulegały zarówno zdolności organizmu do wysiłku, jak i subiektywne odczucie energii. Największe korzyści odnotowano przy wyższej dawce – wzrost wydolności nawet o 7 proc. Wyniki sugerują, że odpowiednie dawkowanie kofeiny może realnie wspierać organizm w trakcie aktywności fizycznej. Jest ona zawarta w nowej limitowanej edycji rozpuszczalnych w wodzie kapsułek Microenergy Turbo boost od Waterdrop.
2025-10-23, 14:09

Najnowsze badanie wskazuje, że kofeina może skutecznie wspierać wydolność fizyczną i zmniejszać odczucie zmęczenia podczas wysiłku w trudnych warunkach, np. wysokiej temperatury. W eksperymencie sportowcy, którzy przyjęli ją przed intensywnym treningiem, osiągali wyższe wyniki w porównaniu do grupy placebo, co wskazuje na poprawę zarówno realnej wydolności organizmu, jak i subiektywnej energii.

Badania pokazują, że zarówno umiarkowana (3 mg/kg), jak i wyższa (6 mg/kg) dawka kofeiny zwiększa wydolność organizmu i poprawia wentylację płuc – uczestnicy, którzy ją przyjmowali, byli w stanie ćwiczyć dłużej, a ich oddech był głębszy i bardziej efektywny. Zwiększona wentylacja płuc pozwalała lepiej dostarczać tlen do pracujących mięśni. Najsilniejszy efekt zaobserwowano przy wyższej dawce. W badaniu wykazano, że kofeina w dawce 6 mg/kg ciała zwiększyła wydolność fizyczną o około 7 proc. w porównaniu z placebo.

Kofeina wpływa na percepcję wysiłku

Dodatkowo uczestnicy badania zgłaszali mniejsze poczucie zmęczenia, co sugeruje, że kofeina nie tylko wpływa na procesy fizjologiczne, ale również na percepcję wysiłku. Oznacza to, że osoby suplementujące kofeinę mogą utrzymywać wysoką intensywność aktywności przez dłuższy czas, z mniejszym dyskomfortem i większą efektywnością, co ma znaczenie nie tylko w sporcie wyczynowym, lecz także rekreacyjnym.

Źródło kofeiny w wygodnej formie

Kofeina może być prostym sposobem na poprawę wydolności, a także skutecznym wsparciem w utrzymaniu motywacji do aktywności fizycznej, szczególnie w okresie jesiennym, gdy energia często spada. Zawarta jest nie tylko w kawie czy napojach energetycznych, lecz także rozpuszczalnych w wodzie kapsułkach Microenergy od Waterdrop. Nowa edycja limitowana Turbo boost zawiera podwójną dawkę kofeiny – 160 mg – w porównaniu do tradycyjnych napojów energetycznych zawierających 80 mg na porcję. Drugą nowością w ofercie austriackiej marki jest szklana butelka Frosted w kolorze czarnym.

KONTAKT / AUTOR
Ewa Malicka
specjalista ds. PR
Rocket Science Communications
781453815
ZAŁĄCZNIKI
turbo-boost_1.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Waterdrop
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.